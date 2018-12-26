وأفادت مصادر مقربة من التحقيق، بأن أحد المسافرين أطلق تحذيرا "بعدما رأى شخصين لا يتحدثان الفرنسية ويحملان سلاحين في حقيبتهما".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المصادر أن"هلعا أثير بين الركاب عند البوابة رقم اثنين عندما لاحظوا وجود الأسلحة"، وتدخلت الشرطة لتستجوب الشخصين "بسهولة".

وأوضح مصدر آخر من المطار، أن الأسلحة التي كانت بحوزة الشخصين هي من نوع "ايرسوفت"، وهي مسدسات "مقلّدة" للمسدسات الفعلية، واعتبر حاملا الأسلحة المزيفة بأنهما "مسلحان".

وتم إخلاء البواية رقم 2، حيث كان فريق أمني متواجد أصلا لفحص حقيبة سفر متروكة، وأعيد فتح المطار عند الساعة 8:15 بتوقيت غرينيتش.