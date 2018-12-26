ووقع الحادث الثلاثاء عندما انحرفت حافلة كانت تقل 30 طالبا بالإضافة إلى السائق في "الجامعة الإسلامية الحرة"، على سفوح جبال البرز شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران، الأمر الذي أدى إلى انقلابها واصطدامها بعمود إسمنتي، وفق ما نقلت فرانس برس عن وسائل إعلام إيرانية.

وعزت الجامعة سبب حادثة انقلاب الحافلة إلى إصابة السائق بنوبة قلبية، وهو ما عارضه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قالوا إن سبب الحادث هو الأسطول المتقادم للحافلات وعدم صيانة الطرقات.

يشار إلى أن تعاني إيران من نسبة عالية من الحوادث المرورية، وتحتل المركز السابع في الوفيات الناجمة عن حوادث السير نسبة لعدد السكان، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2013.

ويقدر عدد الوفيات من جراء حوادث السير في إيران بحوالي 17 ألف حالة وفاة سنويا، وينحى باللوم بشكل كبير على ضعف السلامة ووجود مركبات قديمة وعدم كفاية خدمات الطوارئ.