وأصدرت القاضية، بيريل هاول، في واشنطن أمر التعويض، الاثنين، بعد أن رفع والدا الشاب دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية في أبريل الماضي بشأن وفاة ابنهما.

والطالب ورومبير (22 عاما) كان يدرس بجامعة فيرجينيا، وذهب في زيارة لكوريا الشمالية مع مرشد لدى اعتقاله ومعاقبته بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة في مارس 2015 للاشتباه في سرقته لافتة دعائية، ثم عاد لبلاده وهو في حالة غيبوبة في يونيو 2017.

وتوفي ورومبير بعد أيام قليلة من وصوله لبلاده، وقال الطب الشرعي في ولاية أوهايو إن سبب الوفاة كان نقص الأكسجين والدم في المخ، وقال أبواه إنه عانى من التعذيب.

وفي السياق، يمثل الحكم نصرا رمزيا إلى حد بعيد في الوقت الحالي، إذ ليس من آلية لإجبار كوريا الشمالية على السداد.