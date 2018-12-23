وبحسب ما نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن الوزير البريطاني، فإن الجماعة الإرهابية المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر في نيويورك تشكل خطرا متناميا، حتى أنها صارت تبقي الوزراء في حالة "يقظة ليلية" بسبب المخاوف من تنفيذ الاعتداءات.

وذكر المسؤول الأمني الكبير، أن معلومات استخباراتية كشفت أن تنظيم القاعدة سعى إلى تطوير تقنية قادرة على إسقاط طائرات الركاب، وسط توقعات بأن تلجأ إلى قنابل مصغرة.

وأوردت "صنداي تايمز" أن المتشددين خططوا أيضا لهذه التفجيرات عن طريق استخدام طائرات بدون طيار "درون" بعد تحميلها بالمتفجرات.

وتأتي هذه التحذيرات فيما عاش مطار غاتويك بالعاصمة لندن ثلاثة أيام من الارتباك من جراء رصد طائرة مسيرة.

والتقى وزير الأمن البريطاني بمديري المطارات، خلال الأسبوع الماضي، وتباحث معهم بشأن التهديدات الجديدة إضافة إلى الخطر الداخلي الذي قد يحصل بسبب موظفين يعملون في المطارات وقد يجري تسخيرهم لأجل تنفيذ الهجمات.

وأشار والاس إلى أن الحكومة رصدت 25 مليون جنيه أسترليني لأجل دعم بحوث وزارتي الأمن والنقل حول تطوير حماية الطائرات من التفجيرات وباقي التهديدات الأخرى.

وأورد أن تراجع داعش يعني أن تنظيم القاعدة سيسعى إلى إعادة فرض نفسه على الساحة بمثابة أبرز جماعة إرهابية، ومن شأن هجوم ضد الطيران أن يحقق هذا الهدف.