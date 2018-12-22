وأعلن ثاني أكبر مطار في بريطانيا جاهزيته للعمل، لكنه حث الركاب على التحقق من وضع رحلاتهم، حيث كان عشرات الآلاف قد علقوا منذ بدأ تحليق طائرات "درونز" غير مأهولة فوق المطار، مساء الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم مطار غاتويك "ينبغي على الركاب توقع بعض التأخير ، أو إلغاء رحلاتهم حيث لا نزال نستعيد عملياتنا بعد 3 أيام من الاضطراب، وننصحهم بمراجعة شركات الطيران قبل التحرك إلى المطار".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث "السلامة أولوية قصوى بالنسبة لمطار غاتويك ونحن ممتنون على صبر المسافرين المتواصل، ونعمل على توصيلهم إلى وجهتهم النهائية في الوقت المناسب قبل عيد الميلاد".

وكانت إدارة المطار قد علقت الجمعة، الرحلات الجوية مجددا، بعد تقارير عن الاشتباه بطائرة من دون طيار جديدة. وذلك بعد ساعات من استنئاف الرحلات، وسير بضع رحلات بعد أن اضطرت طائرتان بلا طيار إدارة المطار لتعليق حركة الطيران لأكثر من 24 ساعة.

وقدم المطار اعتذاره عبر حسابه بتويتر للركاب مشيرا إلى "أن السلامة أولا" بالنسبة لنشاطه، وأوصى المسافرين بالتأكد من مواعيد رحلاتهم قبل القدوم إلى المطار، حتى استئناف حركة الطيران، وفقا لجدولها المعتاد.