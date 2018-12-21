وعبر المحتجون عن غضبهم من عقد اجتماع لمجلس الوزراء الإسباني في برشلونة، حيث أغلقوا طريقا سريعا وعشرات الشوارع والأزقة، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية من وإلى المدينة.

وكان محتجون مؤيدون للاستقلال قد دعوا إلى الاحتجاجات لإظهار "الاشمئزاز" من قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في برشلونة.

وتم، منذ الساعات الأولى من الجمعة، تعزيز الإجراءات الأمنية في الإقليم الشمالي الشرقي المزدهر، بالمئات من شرطة مكافحة الشغب والشرطة الوطنية الإسبانية.

واتفق سانشيز، الخميس، مع الزعيم المؤيد للانسحاب في المنطقة، كويم تورا، على العمل لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تفاقمت منذ محاولة الانفصال الفاشلة في كتالونيا العام الماضي.

وكان اجتماعهما يوم الخميس، الثاني فقط منذ تولي كل منهما السلطة في وقت سابق من هذا العام.