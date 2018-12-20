وفي وقت سابق، قررت السلطات تعليق الرحلات في المطار للتحقيق في تقارير عن تحليق طائرتين مسيرتين فوق مجاله الجوي، مما أثار خشية الركاب قبل أيام من عطلة عيد الميلاد.

وأوضح المطار، في بيان، أن الطائرات لن يمكنها المغادرة، في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.

واعتذر المطار، على "تويتر"، للركاب المتأثرين، مشيرا إلى أن السلامة هي "الأولوية الأولى"، ونصح المسافرين أو القادمين لاستقبال ذويهم أن يتأكدوا أولا من مصير رحلاتهم.

وكانت زيادة في حوادث التصادم بين طائرات مسيرة وطائرات تجارية قد أثارت قلقا في قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة.

ويقع مطار غاتويك على بعد 50 كيلومترا جنوبي لندن، وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بعد مطار هيثرو الواقع على بعد 32 كيلومترا غربي العاصمة البريطانية.