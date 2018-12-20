وذكرت وكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية الرسمية أن الرئيسين سيوقعان على اتفاقات حول التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي المشترك خلال الزيارة.

يأتي الاجتماع بعد يوم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده البالغ عددها 2000 جندي من سوريا.

وحذرت تركيا مؤخرا بأنها ستنفذ عمليات قتالية عبر حدودها الجنوبية إلى شمال شرق سوريا ضد القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في قتال مسلحي تنظيم داعش.

ينظر لقرار ترامب على أنه تخل عن حليف وثيق، وهو ما قد يدفع تركيا لشن هجوم جديد ضد الأكراد أو يدفع الأكراد لتحالف جديد مع الرئيس السوري بشار الأسد وإيران وروسيا.