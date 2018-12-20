وكان عبد الرحمن البهنساوي البالغ 20 عاما من مدينة ميسيسوغا الكندية قد أقر بذنبه قبل عامين في سبع تهم بجرائم مرتبطة بالإرهاب، وذلك بعد اعتقاله في مايو 2016.

لكن التهم ضده ظلت سرية حتى أكتوبر 2017، عندما سعت الولايات المتحدة للقبض على مشاركين آخرين في المخطط.

وبحسب وزارة العدل الأميركية فإن البهنساوي وضع المخطط بالاشتراك مع الأميركي طلحة هارون الذي يعيش في باكستان والفلبيني راسيل ساليك الذي يعيش أيضا في بلده.

واستكشف البهنساوي مواقع محتملة لتنفيذ اعتداءات في نيويورك، بينها ملاه ليلية وأماكن أخرى يتجمع فيها الناس بحيث يمكن استهدافهم بإطلاق الرصاص عليهم. وكان الموعد المقرر لتنفيذ الاعتداء منتصف عام 2016.

وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن البهنساوي تمكن من الحصول على معدات لصناعة القنابل ومكان للإقامة قريب من المدينة.

وقال المدعي العام الأميركي في نيويورك جيفري بيرمان "لإظهار التزامه بتنفيذ الهجمات، حدد البهنساوي أماكن للتفجير على خريطة مترو نيويورك، واستحصل على مجموعة من المواد المستخدمة في صناعة القنابل. أراد البهنساوي بكلماته خلق +9 سبتمبر جديد+".

وخطط هارون للطيران إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المخطط، بينما حوّل ساليك أموالا من الفلبين لمساعدة البهنساوي.

واخترق هذا المخطط عميل لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" زعم انه مناصر لتنظيم داعش ومستعد للمشاركة في الاعتداءات، وفق وزارة العدل.

واعتقل البهنساوي بعد سفره إلى إحدى المناطق في مدينة نيويورك للتحضير للهجمات.

كما اعتقل هارون في باكستان في سبتمبر 2016 وساليك في الفلبين في أبريل 2017، وهما يواجهان طلبات من الولايات المتحدة لتسلمهما من أجل محاكمتهما على الأراضي الأميركية .