وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف، لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إنه من الضروري القيام بمهمة أخرى كهذه لمنع روسيا من ادعاء السيطرة على البحر.

ونددت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بتصريحاته ووصفتها بأنها "استفزازية".

و في الخامس والعشرين من نوفمبر ،أطلق خفر السواحل الروسي النار على ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية واستولى عليها واحتجز 24 بحارا عندما حاولت تلك السفن الإبحار من البحر الأسود إلى داخل بحر أزوف.

وقالت أوكرانيا إن سفنها عملت تماشيا مع القواعد الدولية، في حين اتهمت روسيا السفن الأوكرانية بعدم الحصول على إذن بالمرور.