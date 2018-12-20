وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته وكالة Khaama press، جنديا إيرانيا في مكان مجهول وهو يضرب رجالا من أفغانستان على وجوههم ويهينهم.

"واصطف 9 رجال من أفغانستان بجانب جدار حيث تعرضوا للصفع والإهانة، بينما سألهم الجندي مرار عن سبب زيارتهم لإيران"، بحسب الوكالة.

ويبدو من سؤال الجندي الإيراني أن الرجال الأفغان عبروا الحدود بين البلدين، وأن المنطقة التي ألقي القبض عليهم فيها قريبة من الخط الفاصل.

ولم يتسن لـ"سكاي نيوز عربية"، التأكد من مصدر وتاريخ الواقعة، كما لم تعلق السلطات الإيرانية على الفيديو.

وفي تعليق غاضب، قال نائب وزير الخارجية الأفغاني إدريس زمان في تغريدة على موقع "تويتر"، الثلاثاء: "أقل ما يقال هو أنه شيء مخجل ومثير للاشمئزاز. سوف نثير هذه القضية مع المسؤولين الإيرانيين. ولن نسمح أن يعامل الأفغان هكذا".

ويعبر الآلاف من الأفغان الحدود الإيرانية للبحث عن ملجأ في الجار الغربي، وهربا من العنف المتزايد في بلادهم ونقص فرص العمل، لكنهم غالبا ما يتعرضون للاحتجاز في معسكرات حيث يواجهون التعذيب والإذلال.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن دور إيراني في استغلال اللاجئين الأفغان وتجنيدهم للقتال في سوريا والعراق، أو إعادتهم للقتال في أفغانستان تحت ألوية ميليشيات تابعة لها.

وذكرت صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، أن معسكرات الترحيل الإيرانية تستقبل آلاف اللاجئين من أفغانستان والهند، حيث يتم إخضاعهم للأفكار المتشددة عبر المؤسسات الدينية المتطرفة قبل ترحيلهم نهائيا إلى وجهات القتال.

ولطهران علاقات مريبة ومعقدة مع التنظيمات المتطرفة، فقد كشفت وثائق زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، التي نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في 2017، أن إيران عرضت على تنظيم القاعدة دعمه بكل ما يلزم، بما في ذلك بالمال والسلاح والتدريب في معسكرات حزب الله في لبنان، مقابل ضرب المصالح الأميركية في السعودية والخليج.

وأشارت الوثائق إلى أن الاستخبارات الإيرانية سهلت سفر بعض عناصر القاعدة بتأشيرات الدخول، بينما كانت تؤوي الآخرين.

وتتهم طهران برعاية الحركات الإرهابية في الشرق الأوسط وعدد من الدول، في إطار استراتيجية رامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة المضطربة.