واستضافت الإمارات، بمشاركة السعودية وحضور باكستان، مؤتمرا للمصالحة الأفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان، حسب ما قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأميركية، قال بالادينو إن "الاجتماعات في أبوظبي هي جزء من جهود الولايات المتحدة لتشجيع الحوار بين الأفغان من أجل إنهاء الصراع هناك. وهذا جزء من استراتيجيتنا في جنوب آسيا..".

وأضاف "وقد قلنا منذ فترة طويلة إن الحرب في أفغانستان لن تنتهي إلا عندما يجلس الأفغان سويا مع الاحترام والقبول المتبادل، يناقشون خريطة طريق سياسية لمستقبلهم. لذلك تركز جهودنا وجهود شركائنا على هذا الهدف في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن المبعوث الأميركي إلى المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، موجود في المنطقة، واجتمع سابقا وسيواصل اجتماعه مع جميع الأطراف المعنية لدعم التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذا الصراع. وكذلك سيجتمع الآخرون، ونستمر في دفع ذلك إلى الأمام".

ورفض بالادينو "مناقشة تفاصيل المحادثات الدبلوماسية الخاصة"، لافتا، من جهة أخرى، إلى أن "الوجود العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان لا يزال مرتبطا بالظروف، وهذا هو حجر الزاوية في استراتيجية إدارتنا..".

ووفق نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، سيواصل خليل زاد "العمل مع جميع الأطراف المهتمة بالتنسيق الوثيق مع الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية لتيسير الحوار والمفاوضات بين الأفغان".

وكانت "وام" قالت إن المباحثات، التي استمرت على مدى يومين في أبوظبي، أثمرت "نتائج إيجابية ملموسة لجميع الأطراف"، على أن "يعقد اجتماع لاحق في أبوظبي لاستكمال عملية المصالحة الأفغانية".

وتوجهت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بالشكر للرئيس الأفغاني أشرف غني، والوفدين الأميركي والباكستاني، ووفد حركة طالبان، لدعمهم الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قال على تويتر تعليقا على المباحثات، إن "باكستان ستبذل كل ما بوسعها لإحراز تقدم في عملية السلام" معربا عن أمله في "انتهاء نحو ثلاثة عقود من المعاناة لدى الشعب الأفغاني الشجاع".