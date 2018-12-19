وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين "الشيء الوحيد الذي قاله (ترامب) هو أننا سننظر في الأمر... لا شيء في هذه المرحلة أكثر من ذلك... لا يوجد أي تعهد بشيء على الإطلاق في تلك العملية".

كان وزير خارجية تركيا قد قال يوم الأحد إن ترامب أبلغ أردوغان بأن واشنطن تعمل على تسليم فتح الله غولن.

وحين سئل عن التعليق يوم الاثنين اكتفى مسؤول في البيت الأبيض بالقول إن ترامب لم يتعهد بتسليم كولن، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بخصوص المباحثات.

ويلقي مسؤولون أتراك على كولن مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016. وينفي كولن أي دور له في تلك المحاولة.

وتسليم غولن واحد من عدة قضايا وترت العلاقات بين البلدين.