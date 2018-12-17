ونقلت "فرانس برس" عن وزيرة المواصلات، دوريس ليوثارد في بيان بعد التوقيع على اتفاق في زيوريخ مع نظيرها البريطاني، كريس غرايلنغ: "لقد تمكنا من ضمان انتقال سلس يصب في مصلحة البلدين".

وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن علاقاتها مع بريطانيا تستند إلى مجموعة واسعة من الاتفاقيات الثنائية بين برن والاتحاد الأوروبي.

وفي حال تمكنت لندن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج المنظم من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد ستبقى سارية على بريطانيا حتى نهاية 2020، بحسب البيان.

أمام في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن هذه الاتفاقيات لن تعود سارية على العلاقات السويسرية البريطانية.

وبالتالي فسيتم العمل بالاتفاق الذي جرى توقيعه الاثنين ابتداء من 30 مارس، للسماح بالانتقال السلس، وتجنب فوضى المسافرين بين البلدين، بحسب البيان.

ويبلغ عدد الرحلات اليومية بين سويسرا وبريطانيا نحو 150 رحلة. وبلغ عدد المسافرين بين البلدين نحو 6,7 مليون مسافر في 2017.

وفي سبتمبر الماضي حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من تأثير فشل مفاوضات بريكست على النقل الجوي.

والاثنين، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيزيزا ماي إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى الأسبوع الثالث من شهر يناير المقبل، وذلك في كلمة أمام البرلمان بشأن مفاوضات "الخروج".

ووجهت ماي حديثها إلى مجلس العموم (البرلمان)، داعية أعضاءه لاتخاذ القرار بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سريعا، مضيفة: "وظيفتنا أن نكمل المهمة".

من جانبه، شدد زعيم المعارضة في مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن، على أن اتفاق بريكسيت يجب أن يُطرح على التصويت.

وأضاف في خطاب أمام ماي، أن ما تطرحه رئيسة وزراء بريطانيا يعني أنه يتعين على البريطانيين أن "يقبلوا اتفاقا سيئا أو يرضوا بالاتفاق".