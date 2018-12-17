ونقلت رويترز، أن القائد العسكري الراحل هو الجنرال قدرة الله منصوري، الذي شارك في الحرب الإيرانية - العراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ويشهد شرق إيران المتاخم لباكستان وأفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، اشتباكات مع عصابات تهريب المخدرات. ويعاني جنوب شرق إيران من اضطرابات أيضا بسبب انفصاليين وجماعات متشددة.