ومولفاني محافظ ذو شخصية قوية وعضو سابق في الكونغرس، وهو ثالث شخص يشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلال عامين، وقد اختاره ترامب بعدما انسحب مرشحان بارزان آخران في غضون أسبوع.

وكتب ترامب على تويتر: "للعلم، كان هناك كثيرون يريدون أن يشغلوا منصب كبير موظفي البيت الأبيض"، وأضاف "ميك إم. سيؤدي مهمة عظيمة".

ويشغل المنصب حاليا جون كيلي، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية، وقد حقق بعض النجاح في استعادة النظام بالبيت الأبيض بعد تعيينه في يوليو تموز عام 2017، لكن علاقته مع ترامب كانت مضطربة، وسيظل كيلي في منصبه حتى نهاية ديسمبر.

ويجيء مولفاني في فترة تشهد ضعفا في موقف الرئيس الجمهوري، بعد حصول الديمقراطيين على أغلب مقاعد مجلس النواب في انتخابات أجريت الشهر الماضي، ومع إجراء تحقيقات في أعمال ترامب وسياساته المثيرة للجدل.

كما يحقق المستشار الخاص روبرت مولر في احتمال حدوث تواطؤ بين فريق حملة ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 ومسؤولين روس.

ولمولفيني (51 عاما) بحكم عمله مديرا لمكتب الإدارة والميزانية خبرة في التعاملات مع ترامب وكبار مساعديه في البيت الأبيض.

ورغم أن مولفيني سيكون "قائما بأعمال" كبير موظفي البيت الأبيض، فإنه لا يوجد "إطار زمني" لفترة شغله المنصب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه سيبقى مديرا لمكتب الإدارة والميزانية، وسيتولى مساعده روس فوت عمليات المكتب اليومية.