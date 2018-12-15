وقال المكتب الإعلامي للرئيس البرازيلي ميشيل تامر إنه وقع أمرا لتسليم الإيطالي الهارب من سجون بلاده مطلع ثمانيات القرن الماضي.

وجاء توقيع أمر التسليم الجمعة بعد يوم من صدور قرار من المحكمة العليا في البرازيل بإلغاء أمر قضائي سابق كان يحول دون تسليم المسلح اليساري السابق.

وقالت الشرطة البرازيلية إنها لم تحدد مكان باتيستي الذي يعيش في بلدة ساحلية بجنوب البرازيل.

وقال إيجور تاماساوسكاس محامي باتيستي لرويترز إن موكله قدم طعنا على قرار المحكمة سعيا لوقف ثاني محاولة لتسليمه.

ويواجه باتيستي حكما بالسجن المؤبد في إيطاليا بعد إدانته بارتكاب أربع جرائم قتل عندما كان عضوا في جماعة (البروليتاريون المسلحون من أجل الشيوعية). وفر من السجن عام 1981 وعاش في فرنسا ثم فر إلى البرازيل لتجنب تسليمه.

وكادت الحكومة الإيطالية تحصل على قرار بتسلمه من البرازيل في عام 2010 لكن الرئيس البرازيلي اليساري السابق لويس إيناسيو لولادا سيلفا منح باتيستي اللجوء في يومه الأخير في الرئاسة في ذلك العام.