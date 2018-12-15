وأصدر الجيش هذا الإعلان في بيان عبر البريد الإلكتروني بعد ساعات من فرضه هذا التعليق واتهامه موظفي يونيسف بتدريب جواسيس يدعمون تمردا متشددا في المنطقة.

وقال إن هذا التعليق ألغي بعد "مناقشات مكثفة".

وكان الجيش النيجيري قد قال إنّ اليونيسيف عقدت ورش عمل في 12 و13 ديسمبر في مايدوغوري في شمال شرق البلاد تضمنت تدريب المشاركين على أنشطة "سرية" تسعى "لتخريب" جهود مكافحة الإرهاب.

وأفاد بيان صحافي للجيش أصدره الكولونيل أونيما نواشوكو أنّ "هناك معلومات موثوق بها تفيد بأن بعضهم ينخرط في ممارسات يمكن أن تعرض (جهود) الحرب ضد الإرهاب والتمرد للخطر، إذ يقومون بتدريب ونشر جواسيس يدعمون المتمردين والمتعاطفين معها".

وأضاف أنّ الجيش قرر "تعليق عمليات اليونيسف في شمال شرق (نيجيريا) حتى إشعار آخر".