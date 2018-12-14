وتسعى تركيا إلى محاكمة الصحفي الذي يرتبط بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تلقي عليه أنقرة لائمة تنظيم محاولة انقلاب فاشلة في 2016.

ويعد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف في رومانيا غير نهائي، وجاء بعد مداولات استمرت لنحو 15 دقيقة، وستنشر حيثيات الحكم في وقت لاحق.

وكانت السلطات الرمانية قد أوقفت الصحفي التركي في الخامس من ديسمبر الجاري، بناء على أمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لكونه عضوا في جماعة إجرامية إرهابية".

وينفي دميركايا مزاعم تورطه في جرائم إرهاب، وقال إنه يعارض الطلب لأن "العدالة معطلة في تركيا".

وتقول صحيفة "زمان رومانيا" التي يعمل بها دميركايا، إن أمر الترحيل أصدره أردوغان بنفسه.

وكانت الحكومة التركية قد أغلقت مكاتب الصحيفة، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما تصدر الصحيفة المنتقدة لأردوغان، حاليا في رومانيا وبلغاريا فقط.

وتعد القضية حساسة بالنسبة لرومانيا في الوقت الحالي، حيث ينتظر أن تتولى بوخارست الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مطلع شهر يناير المقبل.