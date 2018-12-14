وقال التنظيم في بيان عبر ذراعه الإعلامي "منفذ هجوم مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا مساء الثلاثاء هو من جنود داعش ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".

وقتل المسلح المشتبه به شريف شيخات بالرصاص اليوم الخميس في معركة قصيرة بالأسلحة مع الشرطة بعد أن ظل هاربا لمدة 48 ساعة.

وقتل شريف شيخات (29 عاما) في منطقة نويدورف/ميناو في ستراسبورغ بعد عملية أمنية شنتها الشرطة اليوم الخميس على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء.

وأشار أحد المصدرين إلى أن شيخات قتل بعدما بادر الشرطة بإطلاق النار وردت عليه.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحفيين فيما بعد إن ثلاثة رجال شرطة توصلوا إلى رجل يعتقدون أنه شيخات وذهبوا للقبض عليه.

وأضاف أنه أطلق النار عليهم فردوا بإطلاق الرصاص وأردوه قتيلا.

وسمع صحفيون من رويترز قرب مسرح الحادث ثلاث أو أربع طلقات نارية بعد عملية أمنية كبيرة شاركت فيها قوات مسلحة. وحلقت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في سماء المنطقة.

وارتفع عدد قتلى هجوم الثلاثاء إلى ثلاثة بينما مشطت الشرطة المدينة في شرق فرنسا لليوم الثاني وأقامت نقاط تفتيش على الحدود الألمانية بحثا عن شيخات.

وقال كاستانير في مؤتمر صحفي قبل إعلان خبر مقتل شيخات أن ثلاثة مصابين يصارعون للبقاء على قيد الحياة.

ونشرت الشرطة ملصقا بصورة الرجل الذي كان مدرجا بقائمة مراقبة كتهديد أمني محتمل. وتقول السلطات إنه اعتنق أفكارا دينية متطرفة عندما كان يمضي فترة عقوبة بالسجن في فرنسا وألمانيا وسويسرا عن جرائم سرقة وعنف.