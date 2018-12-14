وصرح موسى آغ عشار طوماني عضو جماعة دفاع ذاتي تابعة للطوارق في مالي، اليوم الخميس إن أطفالا في سن الثامنة بين ضحايا الهجمات التي وقعت الثلاثاء والأربعاء.

تأوي المنطقة التي تقع في البلد مترامي الأطراف الكائن في غرب أفريقيا عددا من الجماعات المتطرفة، بينها جماعات مرتبطة بمسلحي تنظيم داعش.

وفي الأثناء، قالت السلطات إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص يشتبه في كونهم "متشددين" تم توقيفهم الأسبوع الماضي على يد القوات الخاصة في مالي.

وأضافت أن الرجال الأربعة كانوا يجهزون لشن هجمات في مدن أبيدجان بساحل العاج وباماكو في مالي وواغادوغو في بوركينا فاسو نهاية العام الحالي.