وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، إن القوات الروسية كانت تختبر صاروخا في قاعدة موقع "كابوستين يار" قرب مدينة فولغوغراد.

ويظهر في الفيديو، الذي يعتقد أن مصوره رجل إطفاء روسي، كان على متن سيارة في طريقه إلى موقع الحادث، الصاروخ وهو يضيء السماء، لكنه بدا معلقا في الهواء ولم يتحرك بسرعة كبيرة، كما هو متوقع، فيما غطى الدخان المنطقة.

وكان الصاروخ منقسما إلى أجزاء كبيرة وأخرى صغيرة، وبعد لحظات، بدأت الأجزاء تتهاوى على الأرض، محدثة كرات لهب كبيرة.

وفيما التزمت وزارة الدفاع الروسية الصمت، قالت تقارير أولية إن الصاروخ من نظام الدفاع الجوي "إس 300"، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن الصاروخ من طراز S-350 Vityaz .

ووقع الحادث في يوم 7 ديسمبر الماضي، كما ذكر موقع إخباري روسي، لكن جرى التكتم عليه.

ولاحقا، أقرت وكالة "تاس" الروسية أن صاروخا دمر في الهواء بعد إطلاقه، ونقلت عن مصدر عسكري أنه لم تقع إصابات أو أضرار كبيرة من جراء الحادث.

ويعتقد خبراء عسكريون أن الصاروخ الظاهر في مقطع الفيديو هو S-350 Vityaz الذي يعد نظام صواريخ أرض-جو متوسط المدى، بدأت موسكو في تصنيعه عام 2007، ويخضع حاليا لاختبارات كان من المتوقع أن تنتهي في عام 2017، لكن التعثر لاحق برنامج الاختبارات.