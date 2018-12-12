وأظهرت لقطات فيديو المسلح، الذي عرفته بأنه "إيولر فرناندو غاندولفو" ويبلغ من العمر 49، بإطلاق النار أثناء القداس في كنيسة ميتروبوليتان بمدينة كامبيناس، على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من ساو باولو.

وفي الفيديو شوهد غاندولفو، وهو من مدينة فالينهوس، وهو يدخل الكاتدرائية ويجلس قبل أن يشرع بإطلاق الرصاص، فيما حاول المصلون الفرار.

وعندما سمع رجال الشرطة في الساحة خارج الكنيسة، سارعوا إلى موقع إطلاق النار لكنهم وصلوا بعد أن أقدم غاندولفو على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وأفاد المحقق هاميلتون كافيولا فيلهو بأن عناصر الشرطة أصابوا غاندولفو برصاصة في صدره قبل أن ينتحر.

وأكدت الشرطة المحلية أنه لا يوجد لغاندولفو أي سجل جنائي، لكن عثر بحوزته بعد مقتله على مسدسين و28 طلقة.

ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار.