ومن المقرر أن يجري الاقتراع عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في أسرع ما يمكن في ساعات المساء.

وأعلن جراهام برادي، رئيس لجنة 1922، التي تمثل النواب الذين ليس لديهم وظائف حكومية، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، مضيفا أن الاقتراع سيجرى في مجلس العموم.

وأوضح برادي أن عدد رسائل المطالبة بسحب الثقة من رئيسة الوزراء، وصل إلى 15 بالمئة من عدد أعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم بمجموع 48 رسالة.

ويسمح هذا العدد من الرسائل في البدء بإجراءات سحب الثقة من رئيسة الوزراء أو تجديدها.