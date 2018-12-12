وقالت شرطة مينلو بارك، حيث مقر فيسبوك في وادي السيليكون، إن التحذير بوجود قنبلة في مقر فيسبوك "كاذب"، ولا وجود لأي علامات على وجود قنبلة.

وأوضحت شركة مينلو بارك أنها علمت من مصادر أمنية أن مجهولا اتصل بشرطة نيويورك وأبلغها بوجود قنبلة في مقر الشركة بوادي السيليكون في كاليفورنيا، وأنها تلقت معلومات بهذا الشأن في الساعة 4:30 مساء بحسب التوقيت المحلي للولاية المطلة على المحيط الهادئ.

غير أن شرطة مينلو بارك قالت في وقت متأخر، الثلاثاء، إن "المبنى آمن"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وأكدت المتحدثة باسم شرطة مينلو بارك، نيكول آكير، أن عملية الإخلاء لمقر فيسبوك اقتصرت على مبنى من 3 طوابق في مجمع الشركة، مشيرة إلى أن الإخلاء لم يكن لمبنى المقر.

إلا إن الشركة قالت في بيان صدر عن المتحدث باسمها، حصلت رويترز على نسخة منه بالبريد الإلكتروني، إن عددا قليلا من المباني في الموقع تم "إخلاؤها".

وقالت المتحدثة باسم فيسبوك، جنيفيف غردينا، إن الشركة تتعاون مع الشرطة وتعمل معها عن كثب للتحقيق في هذا التهديد.

يشار إلى أن فيسبوك هي آخر الشركات في وادي السيليكون التي تلقت تهديدات أمنية، ومن بين الشركات الأخرى التي تلقت تهديدات مماثلة مؤخرا شركة "يوتيوب".