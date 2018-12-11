وقالت الشرطة، إن إطلاقا للنار وقع وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية، فيما ذكر الدفاع المدني الفرنسي أن شخصا قتل وأصيب 3 جراء الحادث.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن حادث إطلاق النار وقع بالقرب من سوق لعيد الميلاد، ودعت السلطات الفرنسية السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

ودعت زارة الداخلية الفرنسية العامة إلى البقاء في داخل المباني والمنازل في ستراسبورغ، قائلة إنها تتعامل مع "حدث أمني خطير" في المدينة.

وذكر مصدر بقوات الأمن الفرنسية أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورج يجتذب ملايين السياح كل عام.

ولم ترد على الفور مزيد من التفاصيل عن طبيعة الهجوم والدافع وراءه.

ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات فيعامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل. ونفذت الهجمات إما بإيعاز أو بإلهام من تنظيم داعش.