ونقلت صحيفة "تشاينا دايلي" الناطقة بالإنجليزية عن إدارة الطيران المدني، أنه سيتم بناء 216 مطاراً، إضافة إلى المطارات الـ234 الموجودة.

وبحسب المصدر نفسه، سيشكل طلب نقل الركاب في الصين في العام 2035 ربع الطلب العالمي، في نسبة أكبر من نسبة طلب النقل الجوي في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، سجّلت المطارات الصينية 552 مليون رحلة، وهو عدد من المفترض أن يبلغ 720 مليون بحلول عام 2020، وهذا النمو يجعل تطوير بنى تحتية جديدة ضرورة ملحةً.

وأشار مدير التنمية وتوقعات الإدارة إلى أن "الخدمة تحسنت لكن المطارات اليوم هي بعيدة من أن تكون مناسبة وهي موزعة بشكل غير متكافئ في أنحاء البلد".