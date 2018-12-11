وأوضح موقع "لو فيغارو"، أن بعض الإجراءات المالية والاجتماعية التي أعلنها ماكرون في مسعى لاحتواء غضب الفرنسيين كانت مطروحة من قبل في برنامجه الانتخابي، وبذلك فهو لم يكشف إصلاحات جديدة.

وتابع تقرير الصحيفة الفرنسية: "زيادة الحد الأدنى للأجور بـ100 يورو تضمنها برنامج ماكرون خلال الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن هذا الوعد طرح بالتحديد في الصفحة السابعة.

وجاء في البرنامج "سنرفع القدرة الشرائية للعمال والموظفين ومن يتقاضون أجورا ضعيفة بـ100 يورو شهريا".

وكان ماكرون ذكر، في خطاب موجه للشعب الفرنسي، أن "العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدرها 100 يورو"، إضافة إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من ألفي يورو".

وأوضحت "لو فيغارو"، أن الزيادة في الأصل لن تبلغ إلا 80 يورو، على اعتبار أن العشرين المتبقية ستخضع للاقتطاع المتعلق بالمساهمات الاجتماعية.

عدم رضا

وعبر عدد من الفرنسيين عن عدم رضاهم حول الوعود التي جاء بها ماكرون لمساعدة ذوي الدخل المحدود.

وأظهرت استطلاعات رأي، أجرتها عدد من المواقع والصحف المحلية، عدم اقتناع المواطنين بالإصلاحات الجديدة، التي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.

ووفق الاستطلاع الذي طرحه موقع إذاعة "RTL"، وشارك فيه أكثر من 50 ألف شخص، فإن 54 في المئة من المشاركين أجابوا بـ"لا" على سؤال "هل أقنعكم ماكرون".

نفس النتيجة شهدها استطلاع "لو فيغارو"، الذي شارك فيه ما يقارب 100 ألف شخص، وطُرح فيه نفس السؤال.

وكانت حركة "السترات الصفراء" اعتبرت، في أول رد لها على خطاب الرئيس الفرنسي، بأنه غير مقنع.

وأكدت الحركة أنها ستواصل احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية كل مطالبها.