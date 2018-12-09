وتفوقت كارينباور ( 56 عاما) التي يطلق عليها في بعض الاحيان "ميركل الصغيرة"، بالكاد على منافسها في الجولة الأخيرة، فريدريش ميرتس الذي كان يتجه بالحزب في حال فوزه إلى سياسات أكثر يمينية، ليعيد فوز تلميذة ميركل الاتزان إلى الحزب الديمقراطي المسيحي.

وترى كارينباور أن النقطة الأساسية في صناعة السياسة داخل الحزب الديمقراطي المسيحي هي كونه "حزب الشعب"، كما دعت إلى أوروبا قوية ومنفتحة على الداخل وآمنة خارجيا".

وتضع كارينباور على أجندتها النهوض بصناعة السيارات الألمانية وحماية حقوق العمال وتطوير سياسات التعليم ودور فاعل لألمانيا في المحيط الأوروبي والعالمي.

وتشير النتائج إلى استمرار كارينباور على نفس طريق ميركل في الخطوط العريضة للحرب، مع بعض التغييرات في سياسة الهجرة رغم التأييد الذي منحته كارينباور لأجندة ميركل المتعلقة باستقبال مئات الآلاف من اللاجئين.

وسبق أن اقترحت كارينباور حظرا مدى الحياة على دخول أوروبا لطالبي اللجوء المدانين في جرائم خطيرة، كما تحدثت عن الخطر الذي يمثله ازدواج الجنسية، خاصة بعد اندلاع أزمة دبلوماسية مع تركيا.

واتهمت كارينباور الحزب الحاكم في تركيا بمحاولة إضعاف ولاء الألمان من ذوي الأصول التركية، وأشارت إلى أنه يجب أن تقتصر الجنسية المزدوجة على الجيل الأول من المهاجرين بينما يتمتع أبنائهم بالجنسية الألمانية فقط.

وكرامب- كارينباور هي ثامن زعيم للحزب منذ الحرب العالمية الثانية، وثاني أمرأة تتولى قيادته، لكنها الأولى التي تتسلم رئاسة الحزب دون أن تكون عضوا في البرلمان.

وتتمتع السياسية الألمانية بمسيرة طويلة في العمل السياسي، حيث انضمت إلى الحزب في ولاية زارلاند وعمرها لم يتجاوز 18 عاما، بحسب تقرير للتليفزيون الألماني.

وتعيش كارينباور حياة عائلية بسيطة، فقد تزوجت منذ 34 عاما من مهندس التعدين هيلموت كارنباور، وأنجبت ثلاثة أطفال.

وتحب كارينباور ركوب الدراجة النارية رفقة زوجها، وممارسة رياضة كرة القدم والهوكي في مدينة مانهايم. أما زوجها، فقد تخلى عن وظيفته من أجل رعاية الأطفال ودعم زوجته في مشوراها السياسي، وفق التقرير.

ودرست كارينباور العلوم السياسية والمحاماة، وتقلدت أربع مناصب وزارية مختلفة، كما أصبحت عام 2011 ثاني امرأة تتولى رئاسة ولاية ألمانية.