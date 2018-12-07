وقالت الشرطة إن رجلا بلهجة جنوبية اتصل بالشبكة بعد العاشرة مساء الخميس، وقال إن خمس قنابل وضعت في جميع أنحاء المكان داخل مبنى "تايم وارنر" في كولومبوس سيركل.

وأوضحت الشرطة أنه تم إخلاء المبنى، وقام الأمن بعملية تفتيش أولية، ثم مشط فريق التعامل مع القنابل التابع لشرطة نيويورك المكان.

وخارج المبنى واصل مذيعا الشبكة براين سترلر ودون ليمون البث.

وقال ليمون إن جرس إنذار الحريق ومكبر صوت أبلغهم بأنهم بحاجة إلى الإخلاء خلال بث برنامجه.

وفي أكتوبر، أخلي المبنى بشكل جزئي بعد الاشتباه في طرد يحتوي على مسحوق لصنع القنابل، كان قد أرسل إلى الشبكة.