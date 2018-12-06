وقال وزير الشؤون الدينية ثورا أونج كو في مقطع فيديو نشره موقع نيوزواتش الإخباري إن الروهينغا الذين يعيشون كلاجئين في بنغلادش بعد أن هربوا من ميانمار "غُسلت أدمغتهم" كي يخرجوا في مسيرة إلى ميانمار التي يغلب البوذيون على سكانها.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية لرويترز يوم الخميس: "نحتج بشدة على تصريحات وزيرهم الاستفزازية. إنها مؤذية أيضا لمشاعر المسلمين".

واتهم محققون من الأمم المتحدة جنود ميانمار بتنفيذ عمليات قتل واغتصاب جماعية وحرق مئات من القرى "بنية الإبادة". وتنفي ميانمار أغلب هذه المزاعم.

وألغيت خطط لترحيل دفعة أولى من اللاجئين الروهينغا تضم 2260 شخصا من المخيمات الشهر الماضي بعد أن رفضوا جميعا العودة قائلين إنهم يريدون ضمانات تتعلق بالسلامة وحق المواطنة.