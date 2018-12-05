أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل،الأربعاء، إن مكتبها يسعى لدخول منطقة شينجيانغ في الصين، للتأكد من "التقارير المثيرة للقلق" بوجود معسكرات لإعادة التأهيل يجري احتجاز المسلمين الويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة بها.