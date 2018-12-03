وقال لاريجاني: "العوامل الخارجية تؤثر على اقتصادنا، لكن هناك مشاكل مستمرة منذ زمن"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجهها بلاده بينها "الحكومة الكبيرة والمكلفة، ومعدلات الفائدة المرتفعة التي تعطل الإنتاج، وصناديق المعاشات التقاعدية التي تفتقد إلى السيولة، إضافة إلى أزمة المياه".

وشدد لاريجاني على أن مركز الأبحاث التابع للبرلمان "حذر مرارا" من هذه التحديات، وأن الحكومة "لم تتعامل بعد مع المشاكل الأساسية".

وأضاف قرار الولايات المتحدة في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015، وإعادة فرض العقوبات على إيران ضغوطات جديدة على طهران.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشا بنسبة 3,6 في المئة سنة 2019، ناجم بشكل رئيسي عن انخفاض مبيعات النفط جراء إعادة فرض العقوبات.