ولم يقدّم كودلو أي تفاصيل بشأن ما دار في هذا العشاء الذي استغرق أكثر من ساعتين وتناول خلاله الرئيسان والوفدان المرافقان لهما شريحة من اللحم الأرجنتيني وفطائر.



وكان هذا الاجتماع منتظراً بشدّة بسبب تأثيراته المحتملة على الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.



وأدلى المستشار الاقتصادي بتعليقه هذا للصحافيين في الوقت الذي كان فيه الرئيس ترامب والوفد المرافق يستعدون لمغادرة العاصمة الأرجنتينية للعودة إلى واشنطن.



من جهتها أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أنّ بياناً وشيكاً سيصدر بشأن هذا اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت السبت أعمالها في العاصمة الأرجنتينية.



بالمقابل لم يصدر في الحال عن أي مسؤول في الجانب الصيني أي تعليق على مسار الاجتماع.



وتوجّهت الأنظار إلى هذه القمة الأميركية-الصينية نظراً إلى ما يمكن أن تؤدّي إليه نتائجها من تخفيف للحرب التجارية الدائرة بين البلدين أو تأجيجها.



وكان ترامب أعرب في مستهلّ الاجتماع عن تفاؤله، وقال "سنبحث في ملف التجارة وسينتهي بنا الأمر على الأرجح إلى تحقيق شيء جيّد لكل من الصين والولايات المتحدة".



بالمقابل قال الرئيس الصيني إنّه "متشوّق" لبدء المحاثات مع ترامب.