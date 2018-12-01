وعلا التصفيق في القاعة، السبت، فيما وقع القادة، ومنهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، البيان الختامي في نهاية القمة التي استمرت يومين.

ويؤكد البيان الختامي وجود قصور في نظام التجارة العالمي ويدعو إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، إلا أنه لا يأتي على ذكر الحماية، بسبب مقاومة الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر المفاوضون.

وورد في البيان أن 19 من الدول الأعضاء أكدوا التزامهم باتفاقية باريس للمناخ، إلا أن الولايات المتحدة أكدت قرارها بالانسحاب منها.

وتم التوصل إلى الاتفاقية غير الملزمة بعد عناء ومحادثات استمرت طيلة اليوم، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وجرى بحث إصلاح النظام التجاري في قمة العشرين، وسط مخاوف اقتصادية عالمية من تبعات الحمائية التي تتبعها واشنطن بفرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء الاقتصاديين.

وفرض ترامب، الذي يتبنى سياسة أميركا أولا رسوما تجارية بمليارات الدولارات على الصين، في مسعى إلى تقليص العجز الحالي مع ثاني اقتصاد في العالم.

وفي الجانب البيئي، يعتبر ترامب ما يثار بشأن التغير المناخي مجرد الخدعة وأكد عزمه تنشيط صناعات ملوثة مثل الفحم ما دامت قادرة على إيجاد وظائف جديدة.