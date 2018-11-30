وذكرت الوكالة الجيولوجية الأميركية أن سكان إنكوريج عاصمة الولاية شعروا بقوة الزلزال، إلا أنه لم يبلغ بعد عن سقوط ضحايا ولا عن تسجيل أضرار جسيمة.

ووقع الزلزال الساعة 17،29 بتوقيت غرينتش على بعد 13 كلم من إنكوريج وعلى عمق 41 كلم.

ونقلت صحيفة "إنكوراج ديلي نيوز"، أبرز صحف الولاية أن الهزة كانت قوية إلى درجة إيقاع الأغراض عن الرفوف، وجعل الأبنية تهتز في هذه المنطقة من الولاية.

وبثت قنوات التلفزيون المحلية أشرطة فيديو ظهرت فيها رفوف في محلات تجارية، وقد بدت فارغة بعد أن وقعت الأغراض، التي كانت عليها أرضا، كما بدت أعمدة الإنارة على الطرقات وهي تهتز بشدة.

وأغلقت جامعة ألاسكا في إنكوراج أبوابها ودعت كل العاملين "غير الأساسيين" فيها إلى المغادرة، كما أغلق المطار بانتظار تحديد الأضرار المحتملة.