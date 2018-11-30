وقال محامي السياسي التركي المعارض إن محكمة تركية قضت باستمرار حبس دمرداش بعد أن دعا أكبر مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى سرعة الإفراج عنه.

والأسبوع الماضي، دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للإفراج عنه، خلال زيارة لأنقرة.

وألقي القبض على دمرداش قبل أكثر من عامين على خلفية اتهامات إرهابية.

والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا لتركيا بإنهاء احتجاز دمرتاش قبل محاكمته، وقالت إن حقوقه في محاكمة عاجلة وانتخابات حرة قد انتهكت.

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن استمرار احتجازه انتهاكا لتعهد تركيا بالالتزام بأحكامها.

وعوقب دميرتاش بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة ترويج "دعاية إرهابية" دعما للمتمردين الأكراد الخارجين على القانون وتنتظره العديد من المحاكمات.