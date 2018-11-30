وأضاف بيترو تسيجيكال، رئيس إدارة الحدود في أوكرانيا خلال اجتماع نقله التلفزيون: "دخول الأجانب، خاصة مواطني روسيا الاتحادية، محدود اليوم، ودخول الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما ممنوع".



وفرضت أوكرانيا الأحكام العرفية هذا الأسبوع معللة قرارها بمخاوف من تخطيط روسيا لغزو شامل بعدما أطلقت سفن روسية النار على سفن أوكرانية مطلع الأسبوع واحتجزتها.



وقالت مفوضة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، التي عينتها الحكومة الروسية، إن قادة السفن الأوكرانية الثلاثة الذين تم أسرهم بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في نهاية الأسبوع الماضي تم نقلهم إلى موسكو.



واندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي طال أمده الأحد عندما فتح حرس الحدود الروسي النار على ثلاث سفن أوكرانية في البحر الأسود. ثم قبض الروس على الطاقم المكون من 24 شخصا.



وتقول روسيا إن الأوكرانيين انتهكوا حدودها بينما تقول أوكرانيا أن سفنها كانت تتصرف وفقا للقواعد البحرية الدولية.



نقلت وكالة تاس للأنباء الجمعة عن لودميلا لوبينا مفوضة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم المعينة من قبل الحكومة الروسية قولها إنه يجري نقل قادة السفن إلى موسكو للتحقيق معهم.