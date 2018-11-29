وقالت الوكالة إن مسؤولين من وزارة الخارجية السعودية كانوا في وداعه. وكانت زوجته سيلفيا كتبت، الثلاثاء، على صفحتها في فيسبوك، أنه سيتوجه إلى العاصمة المغربية الرباط.

وقالت زوجة بونغو: "لمتابعة نقاهته، اختار الرئيس بالتشاور مع عائلته أن يقبل بعرض استقباله من أخيه العاهل المغربي محمد السادس. نحن ممتنون له جدا".

وذكر مصدر في الرئاسة أن فترة النقاهة يمكن أن تستمر بضعة أسابيع أو بضعة أيام.

ومنذ نقل بونغو إلى المستشفى في السعودية، أصدرت الرئاسة الغابونية بيانين رسميين، الأول في نفس اليوم لتعلن عن نقل الرئيس إلى مستشفى الملك فيصل في الرياض بسبب "الإجهاد في الأشهر الأخيرة".

أما البيان الثاني فكان في 11 نوفمبر الجاري، وقال إن بونغو بدأ يستعيد كامل قدراته البدنية. وتولى بونغو رئاسة الدولة الأفريقية في 2009، بعد رحيل والده عمر بونغو، الذي حكم البلاد منذ 1967.