وقال فيدريكو كافييرو دي راهو، رئيس الادعاء المعني بمكافحة الإرهاب للصحفيين: "كان يخطط لهجوم بالريسين والجمرة الخبيثة"، وفق ما نقلت رويترز.

وألقت الشرطة القبض على أمين وهو مهاجر شرعي متزوج وله ثلاثة أطفال، الأربعاء، بعد خروجه من منزله في ماكومر، حيث أجبرته على الترجل من سيارته.

وكانت الشرطة تراقب أمين منذ شهر سبتمبر بعد إخطار من السلطات اللبنانية التي كانت اعتقلت أحد أقاربه بعد محاولته وضع مواد سامة في خزان مياه يستخدمه الجيش.

وأشار مسؤول في الشرطة الإيطالية، إلى أن أمين سعى لشراء مواد سامة عبر الإنترنت لكن لم يتضح بعد ما إذا كان نجح في ذلك، حيث عثرت السلطات على معلومات عن المواد السامة وتنظيم "داعش" الإرهابي على هاتفه المحمول.

وأوضح رئيس الادعاء، أن أمين سحب في الآونة الأخيرة كل أمواله من أحد المصارف، مضيفا "قطعا كان على وشك القيام بشيء".