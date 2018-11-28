وأضاف بومبيو في تصريحات صحفية قبل الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، أن "الرياض قوة أساسية من أجل إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط".

وكان وزير الخارجية الأميركي نشر في وقت سابق مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال فيه، إن السعودية هي القوة الضامنة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدا بدور الرياض في استقرار العراق وملف اللاجئين السوريين.

وأشاد بخطوات ولي العهد السعودي لمواجهة التغلغل الإيراني، مضيفا أن "السعودية تساهم بشكل كبير في جهودنا ضد تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى"

وانتقد بومبيو في مقاله الأصوات الأميركية التي تعارض حرص الرئيس دونالد ترامب على العلاقات مع السعودية، مشيرا إلى أنها الأصوات نفسها التي دعمت تقارب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع النظام الإيراني، قاتل الآلاف وأكبر داعم للإرهاب في العالم.

وشدد على أن إنتاج النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي مفتاح أمن الطاقة العالمي.