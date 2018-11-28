وفي مقال نشرته الأربعاء صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أكد بومبيو أن السعودية هي القوة الضامنة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدا بدور الرياض في دعم استقرار العراق وملف اللاجئين السوريين.

وأشاد بومبيو بالدور السعودي في التحالف الدولي ضد داعش والتنظيمات الإرهابية، مشددا على أن إنتاج النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي مفتاح الازدهار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.

وانتقد الأصوات الأميركية التي تنتقد حرص ترامب على العلاقات مع السعودية، مشيرا إلى أنها هي الأصوات نفسها التي دعمت تقارب إدارة ترامب مع النظام الإيراني، الذي وصفه بقاتل الآلاف وأكبر داعم للإرهاب في العالم.

وأشاد الوزير الأميركي بدور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في التصدي للتغلغل الإيراني في المنطقة، مشيرا إلى الخطوات الإصلاحية التي دعمها ولي العهد.