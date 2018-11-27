وذكرت مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها الحلف بأفغانستان في بيان، أن الانفجار وقع قرب مدينة غزنة، عاصمة الولاية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف البيان أن متعاقدا مدنيا أميركيا أصيب أيضا في الانفجار، ويتلقى العلاج مع بقية المصابين. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وقال الضابط أوبون ميندي، المتحدث باسم القوات الأميركية، إنه تم إجلاء الجنود المصابين والمقاول، ويتلقون جميعا الرعاية الطبية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من كمين نصبته حركة طالبان لقافلة شرطية بولاية فاراه غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 20 شرطيا.

وشهدت ولاية غزني، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، قتالا ضاريا بين القوات الأفغانية الحكومية ومتمردي حركة طالبان، قتل فيه أكثر من 20 جنديا حكوميا.