وقالت صحيفة "نيكي" اليابانية، بدون الإشارة إلى مصادر، إن اليابان تخطط بالفعل لشراء 42 طائرة شبح مقاتلة.

ويسعى الجيش الياباني إلى زيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية، العام المقبل، لإجراء عمليات تحديث رئيسية تمكنه من إسقاط صواريخ كوريا الشمالية الباليستية، التي تعتبرها طوكيو تهديدا مستمرا، على الرغم من تعهد بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي.

وأعلنت اليابان في يوليو الماضي، أنها اختارت شركة "لوكهيد مارتن" لصنع رادار قوي جديد كلفتة 1.2 مليار دولار، من أجل محطتين أرضيتين لمنظومة "إيجيس" الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية.

وتهدف المنظومة إلى حماية البلاد من أي ضربات صاروخية محتملة من كوريا الشمالية. وتسعى طوكيو كذلك إلى مواجهة القوة الجوية والبحرية المتنامية للصين في المياه المحيطة باليابان.