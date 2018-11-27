واحتجزت روسيا السفن الثلاث، الأحد، بعد أن اتهمتها بدخول المياه الروسية بطريقة غير شرعية قبالة شبه جزيرة القرم عند مضيق كيرتش، بالرغم من تحذيرات سفينة تابعة لحرس الحدود الروس.

وتقول أوكرانيا إن روسيا أغلقت المضيق بطريقة غير شرعية وتصرفت على نحو مخالف للقانون الدولي عبر احتجاز السفن والبحّارة. وطالبت موسكو بالإفراج عن السفن.

ووضعت البحرية الأوكرانية في حال تأهب قصوى، في وقت وافق برلمان كييف الاثنين في وقت متأخر على طلب رئيس الوزراء بترو بورشينكو لفرض قانون الطوارئ.

وعرضت قناة روسيا 24 الرسمية مشاهد لعدد من البحّارة خلال التحقيق معهم من جانب أجهزة الأمن الروسية.

وفي إحدى اللقطات، يُسمع أحد البحارة يقول "إن تصرفات البوارج الأوكرانية في مضيق كيرتش لها طابع استفزازي"، مكررا بذلك وجهة نظر السلطات الروسية حيال ما حدث. وبدا أحد البحّارة في لقطة أخرى كأنه يقرأ إفادته.

واتهم بوروشينكو موسكو ببدء "مرحلة جديدة من العدوان" في النزاع الذي اندلع عام 2014 عندما سيطر متمردون موالون لموسكو على أراض في شرق أوكرانيا وضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

وأثار الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش مخاوف من تصعيد عسكري أوسع. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حذرت فيها السفيرة الأميركية نيكي هايلي روسيا من "التصرفات غير القانونية".

وكان مقطع مصور رصد لحظة تدخل البحرية الروسية لاحتجاز السفن، حيث أظهر ملاحقة الزوارق الروسية للسفن لاختراقها الحدود الروسية في مضيق كيرتش، بحسب ما قالت موسكو.

وأظهرت اللقطات صراخ الجنود الروس وصدم أحد الزوارق الروسية بقوة لإحدى سفن الحربية الأوكرانية، فيما ظهر في لقطات أخرى تدخل سلاح الجو الروسي بمقاتلتي سوخوي.