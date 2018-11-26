ويظهر الفيديو ملاحقة الزوارق الروسية للسفن الثلاث لاختراقها الحدود الروسية في مضيق كيرتش، بحسب ما قالت موسكو.

وأظهرت اللقطات صراخ الجنود الروس وصدم أحد الزوارق الروسية بقوة لإحدى سفن الحربية الأوكرانية، فيما ظهر في لقطات أخرى تدخل سلاح الجو الروسي بمقاتلتي سوخوي.

ومضيق كيرتش هو الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف، ويعد محورا استراتيجيا، ذا أهمية قصوى لكلّ من روسيا وأوكرانيا.

وذكر جهاز الأمن الروسي، في بيان، أنّه "بغية إرغام السفن العسكرية الأوكرانية على التوقّف استخدمنا السلاح"، مؤكّداً أنّه "احتجز سفن البحرية الأوكرانية الثلاث".

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه تحرك لأن السفن الأوكرانية دخلت بصورة غير قانونية للمياه الإقليمية الروسية، وتجاهلت التحذيرات، وقامت بمناورات خطرة.

ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إن ثلاثة بحارة أوكرانيين أصيبوا في الواقعة، وإنهم يتلقون الرعاية الطبية. وأضاف الجهاز أن حياتهم ليست في خطر.

واتّهمت موسكو السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".

وتابع البيان أنّ "السفن الأوكرانية - بيرديانسك ونيكوبول وياني كابو - اخترقت صباح اليوم الحدود الروسية وحاولت مجدّداً في 25 نوفمبر في الساعة 19,00 (بتوقيت موسكو) القيام بأنشطة غير قانونية في المياه الإقليمية الروسية".

وفي المقابل قالت البحرية الأوكرانية إن ستة من بحارتها أصيبوا عندما فتح حرس السواحل الروس النيران على ثلاث سفن أوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، ثم استولوا عليه مساء الأحد.

وتبادل البلدان الاتهامات بشأن الحادث الذي زاد من حدة التوتر الذي تصاعد عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودعمها للتمرد الانفصالي في شرق أوكرانيا.