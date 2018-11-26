وقال ترامب في تغريدة "التظاهرات الكبرى والعنيفة في فرنسا لا تأخذ في الاعتبار إلى أي مدى عوملت الولايات المتحدة بشكل سيء من قبل الاتحاد الأوروبي، حول التجارة أو حول نفقاتنا العادلة والمنطقية لضمان حمايتنا العسكرية. علينا معالجة هذين الموضوعين قريبا".

ولم يشر الرئيس الاميركي بصورة مباشرة إلى نظيره الفرنسي، لكن تصريحه جاء غداة يوم تعبئة جديد في فرنسا لـ"السترات الصفراء".

وبعد عودته من باريس منتصف نوفمبر إثر احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى مع زعماء آخرين من العالم، هاجم ترامب بشدة الرئيس الفرنسي وسخر من "نسبة شعبيته الضعيفة جدا".

كذلك، هاجم في تغريدات اقتراحه إنشاء جيش أوروبي.

من جانبه، رد الرئيس الفرنسي قائلا "علينا أن نحترم بعضنا البعض كحلفاء". وفي خطابه خلال الاحتفالات، انتقد بشدة "القومية".