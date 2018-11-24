وأكد معارضون في مؤتمر عقدوه بلندن، السبت، على ضرورة "تشديد الحصار الاقتصادي والعسكري والأمني" على الحكومة الإيرانية، إلى أن "تتوقف عن دعم ميليشياتها الإرهابية ووضع حد للاغتيالات التي تنفذها بحق المعارضين في الداخل وعلى أراضي دول أخرى".

ونظم المؤتمر تحت شعار "سبل مواجهة إرهاب الدولة الإيرانية العابر للحدود".

واستحضر المشاركون ذكرى أحمد مولى، زعيم المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية، الذي اغتيل العام الماضي في هولندا بنيران من يعتقد أنهم عملاء للنظام الإيراني.

وطالب المشاركون في المؤتمر المجتمع الدولي "بالعمل على دعم كفاح الشعوب المحتلة والمضطهدة في جغرافية إيران السياسية"، ومن بينها عرب الأحواز والبلوش والتركمان والأذربيجانيون.