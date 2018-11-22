وشن ترامب أحدث هجماته على "تويتر" بشأن هذه القضية بعد يوم من المواجهة العلنية مع رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، بشأن استقلال المحاكم.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي: "يجب أن لا يصدر القضاة قرارات بشأن الأمن. والأمان على الحدود، أو في أي مكان آخر".

ونقلت "فرانس برس" عن ترامب قوله: "إنهم لا يعرفون شيئا عن ذلك ويجعلون بلادنا غير آمنة".

وأضاف: "يجب السماح لجهات تطبيق القانون العظيمة بالقيام بعملها! وإلا فالبديل سيكون الهرج والمرج والفوضى والإصابات والموت".

وترامب الذي هاجم القضاة من قبل بعد إصدارهم أحكاما لم تكن لصالحه، عبر عن غضبه هذا الأسبوع بعد أن منعت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤقتا إعلانا رئاسيا بشأن اللجوء.

وجاء في الإعلان أنه لا يحق سوى للأشخاص، الذي يدخلون الولايات المتحدة من نقاط الدخول الرسمية التقدم بطلبات اللجوء، ما يعني الرفض المباشر لمن يتسللون عبر الحدود.

وفي خطوة استثنائية، رد روبرتس على انتقاد ترامب لقاض فيدرالي بوصفه أنه "قاضي أوباما".

وقال روبرتس في بيان الأربعاء: "ليس لدينا قضاة أوباما أو قضاة ترامب، أو قضاة بوش أو قضاة كلينتون".

وأضاف: "ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المخلصين الذين يبذلون أفضل ما بوسعهم لتوفير الحقوق المتساوية لمن يمثلون أمامهم".