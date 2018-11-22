وقال ترامب: "إذا وجدنا أنها تصل إلى المستوى الذي سنفقد السيطرة عليه، أو حين يبدأ الناس في التعرض للأذى، فإننا سنغلق الدخول إلى البلاد لفترة من الوقت حتى نتمكن من السيطرة عليها".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب "الحدود بأكملها. أقصد الحدود بأكملها. المكسيك لن تكون قادرة على بيع سياراتها إلى الولايات المتحدة حيث تصنع الكثير من السيارات".

وكان ترامب قد دافع قبل أيام عن قراره إرسال آلاف الجنود إلى الحدود بين البلدين الذي أثار انتقادات شديدة، مؤكدا أنهم سيبقون هناك "طالما لزم الأمر".

وقال الرئيس الأميركي: "لدينا قوات عسكرية كبيرة على الحدود الجنوبية، هناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون دخول بلادنا".

ويساعد نحو 6 آلاف جندي أميركي حرس الحدود الأميركي على الحدود، فيما تنتقد عدة أطراف الكلفة العالية لهذه العملية ومدى جدواها، بالإضافة إلى الـ6 آلاف جندي ينتشر نحو هناك حوالى 2100 من احتياطي الحرس الوطني.